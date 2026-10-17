Thị trường nông sản: Giá gạo châu Á đồng loạt tăng cao

Một cửa hàng gạo ở Thái Lan. (Ảnh: TTXVN)

Thị trường nông sản thế giới tuần qua chứng kiến sự đối lập rõ rệt giữa các mặt hàng. Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu đồng loạt bứt phá, trong đó giá gạo Ấn Độ chạm đỉnh hơn một năm và gạo Việt Nam leo lên mức cao nhất hai tháng.

Trái lại, tại Mỹ, thời tiết khô ráo thuận lợi cho thu hoạch đã kéo giá ngũ cốc trên sàn Chicago đồng loạt lao dốc. Trên thị trường càphê, giá thế giới phục hồi tích cực trong khi giá nội địa tiếp tục đi ngang.

Thị trường gạo châu Á

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua ghi nhận xu hướng tăng giá đồng loạt tại các trung tâm xuất khẩu lớn do lo ngại về nguồn cung và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu đã vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm qua do đồng rupee mạnh lên và lo ngại về nguồn cung sụt giảm.

Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 384-389 USD/tấn, tăng so với mức 378-384 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng tăng lên khoảng 385-390 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu tại Mumbai cho biết giá lúa trong nước vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế, trong khi sản lượng tại nhiều bang đã sụt giảm do lượng mưa thấp hơn mức trung bình.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm tăng vọt lên mức 440-450 USD/tấn - mức cao nhất kể từ ngày 21/8. Con số này cũng tăng so với mức 420-430 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại TP Hồ Chí Minh cho hay thị trường xuất hiện thông tin Philippines sẽ khởi động lại các đợt mua gạo từ Việt Nam kể từ tháng 11/2026. Giới quan sát nhận định hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến sẽ rất sôi động trong phần còn lại của năm nay và mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trong năm 2026 hoàn toàn có thể đạt được.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 480 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 10/9, so với mức 465-468 USD/tấn của tuần trước. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết sự xuất hiện của các tàu vận tải đến nhận hàng cùng hoạt động thu mua bổ sung của các nhà xuất khẩu khi vụ thu hoạch phụ sắp kết thúc đã đẩy giá đi lên.

Tuy nhiên, Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Gạo Thái Lan lưu ý xuất khẩu gạo của nước này có thể không đạt mục tiêu 7 triệu tấn trong năm nay do áp lực cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ, Pakistan và nhu cầu suy yếu từ các thị trường chủ chốt.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 16/10, do dự báo thời tiết khô ráo tại vùng Trung Tây nước Mỹ sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giao tháng 11/2026 giảm 1,75 xu xuống 12,6125 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27/8. Tính chung cả tuần, giá đậu tương giảm 2,4%.

Hợp đồng ngô giao tháng 12/2026 giảm 3,75 xu xuống 4,7425 USD/bushel, giảm 1,1% trong tuần và đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Hợp đồng lúa mì giao tháng 12/2026 cũng giảm 9,5 xu còn 6,605 USD/bushel, ghi nhận tuần giảm thứ bảy liên tiếp với mức giảm 1,6%. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Áp lực bán mang tính kỹ thuật và hoạt động thanh lý của các quỹ đầu tư diễn ra mạnh mẽ trước cuối tuần, bất chấp hoạt động trên đồng ruộng bị gián đoạn ở một số nơi do mưa lớn trước đó.

Các cuộc tấn công vào tàu vận tải ở Biển Đen vẫn không đủ sức nâng đỡ giá lúa mì, đặc biệt sau thông tin điều kiện thời tiết giai đoạn tới thuận lợi cho việc gieo trồng vụ Đông đã gây áp lực lên giá cả.

Tương tự, giá đậu tương cũng giảm dù nhu cầu từ Trung Quốc tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã xác nhận đơn hàng tư nhân bán 558.000 tấn đậu tương sang Trung Quốc, nâng tổng khối lượng bán cho quốc gia này lên 1,358 triệu tấn trong ba ngày qua.

Thị trường càphê

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng 17/10 (giờ Việt Nam), giá càphê thế giới đồng loạt phục hồi trên cả hai sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn London, giá càphê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 1,16% (tương đương 39 USD/tấn) so với phiên trước lên mức 3.414 USD/tấn. Trên sàn New York, giá càphê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 tăng mạnh 3,66% (tương đương 10,08 xu/lb) so với phiên liền trước và chốt ở mức 305,60 xu/lb. (1 lb = 0,45 kg)

Tại thị trường trong nước, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên sáng 17/10 duy trì trạng thái ổn định, đi ngang so với phiên trước đó. Hiện giá thu mua trung bình toàn vùng ở mức 91.900 đồng/kg, dao động trong khoảng 91.100-92.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua cao nhất ghi nhận tại khu vực Đắk Nông ở mức 92.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá càphê cùng niêm yết ở mức 91.800 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng duy trì ở mức 91.100 đồng/kg./.