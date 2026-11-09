Thị trường nông sản 9/11/2026: Hồ tiêu tiếp tục tăng, cà phê và lúa gạo đi ngang

Số lượng cổ phiếu đỏ trong rổ VN30 nhiều gấp 6 lần số xanh, trong đó 14 mã giảm quá 1% đã xác nhận sức ép cực lớn từ nhóm blue-chips. VN-Index chốt phiên sáng giảm mạnh 1,23% với thanh khoản thấp nhất 31 phiên.