Thị trường nông sản 9/11/2026: Hồ tiêu tiếp tục tăng, cà phê và lúa gạo đi ngang
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá hồ tiêu tiếp tục tăng từ 500 đến 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 135.500 - 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giữ ổn định ở mức 84.000 - 84.700 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-9112026-ho-tieu-tiep-tuc-tang-ca-phe-va-lua-gao-di-ngang-628.media