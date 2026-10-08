Thị trường nông sản 8/10/2026: Cà phê tăng, hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin, chương trình cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ đến nay đã có 11 ngân hàng thương mại (NHTM) tham gia, với tổng quy mô hơn 153.000 tỷ đồng, tăng đáng kể so với quy mô ban đầu 120.000 tỷ đồng của 4 NHTM nhà nước.