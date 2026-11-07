Thị trường nông sản 7/11/2026: Cà phê tiếp tục phục hồi, hồ tiêu và lúa gạo đi ngang

Công chứng là một trong những khâu quan trọng nhằm bảo đảm tính pháp lý và hạn chế rủi ro trong giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, việc xác định những giao dịch nhà đất nào bắt buộc phải công chứng đang đặt ra nhiều ý kiến cần được làm rõ trong quá trình sửa đổi các luật liên quan.