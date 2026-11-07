Thị trường nông sản 7/11/2026: Cà phê tiếp tục phục hồi, hồ tiêu và lúa gạo đi ngang
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục phục hồi nhẹ, với mức tăng từ 100 đến 200 đồng/kg tại một số vùng, đưa mặt bằng thu mua lên 83.600 - 84.500 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu duy trì ổn định ở mức 134.000 - 136.500 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang, giao dịch mua bán còn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-7112026-ca-phe-tiep-tuc-phuc-hoi-ho-tieu-va-lua-gao-di-ngang-626.media