Thị trường nông sản 7/10/2026: Cà phê, hồ tiêu đi ngang, giá lúa tươi tăng

Chiều 7/10, tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ Công Thương, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin về một số vấn đề được quan tâm trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu đang được hoàn thiện để trình Chính phủ.