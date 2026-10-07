Thị trường nông sản 7/10/2026: Cà phê, hồ tiêu đi ngang, giá lúa tươi tăng
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục ổn định. Cà phê tại khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg, hồ tiêu giữ vùng giá 136.500 - 140.500 đồng/kg, trong khi đó tại Đồng bằng sông Cửu Long nhiều loại lúa tươi tăng giá. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-7102026-ca-phe-ho-tieu-di-ngang-gia-lua-tuoi-tang-579.media