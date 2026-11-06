Thị trường nông sản 6/11/2026: Cà phê phục hồi, lúa gạo ít biến động
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên phục hồi nhẹ, với mức tăng từ 200 đến 300 đồng/kg tại một số vùng, đưa mặt bằng thu mua lên 83.500 - 84.300 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định ở mức 134.000 - 136.500 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi nhìn chung đi ngang, còn gạo bán lẻ ít biến động. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-6112026-ca-phe-phuc-hoi-lua-gao-it-bien-dong-625.media