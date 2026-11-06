Thị trường nông sản 6/11/2026: Cà phê phục hồi, lúa gạo ít biến động

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GELEX ghi nhận khoản đầu tư vào các công ty liên kết tăng gần 15.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động mở rộng đầu tư diễn ra trong bối cảnh chi phí lãi vay quý III tăng hơn 80% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn cũng tiếp tục gia tăng.