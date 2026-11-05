Thị trường nông sản 5/11/2026: Cà phê tiếp tục giảm sâu, lúa tươi tăng mạnh
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 83.300 - 84.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu duy trì ổn định ở mức 134.000 - 136.500 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều loại lúa tươi tăng giá, còn gạo bán lẻ nhìn chung ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-5112026-ca-phe-tiep-tuc-giam-sau-lua-tuoi-tang-manh-624.media