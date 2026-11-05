Thị trường nông sản 5/11/2026: Cà phê tiếp tục giảm sâu, lúa tươi tăng mạnh

Nhà sáng lập Thiên Long, Cố Gia Thọ đã có đơn từ nhiệm miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ông sẽ chỉ đồng hành cùng Thiên Long với vai trò Chủ tịch Danh dự theo một hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm.