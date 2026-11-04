Thị trường nông sản 4/11/2026: Cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu và lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm từ 1.000 đến 1.200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 84.200 - 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu duy trì ổn định ở mức 134.000 - 136.500 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-4112026-ca-phe-tiep-tuc-giam-manh-ho-tieu-va-lua-gao-on-dinh-623.media