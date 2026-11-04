Thị trường nông sản 4/11/2026: Cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu và lúa gạo ổn định

Ngày 4/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu, dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Tại phiên họp, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung các ĐBQH quan tâm.