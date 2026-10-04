Thị trường nông sản 4/10/2026: Cà phê, hồ tiêu đi ngang, lúa tươi biến động trái chiều
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước nhìn chung ổn định ở hai mặt hàng cà phê và hồ tiêu. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg, hồ tiêu giữ vùng giá 136.500 - 140.500 đồng/kg, trong khi tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá một số loại lúa tươi tăng giảm trái chiều. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-4102026-ca-phe-ho-tieu-di-ngang-lua-tuoi-bien-dong-trai-chieu-577.media