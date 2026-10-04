Thị trường nông sản 4/10/2026: Cà phê, hồ tiêu đi ngang, lúa tươi biến động trái chiều

Gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân là khoảng thời gian đủ để thấy được những chuyển biến của khu vực kinh tế tư nhân Thanh Hóa. Từ thực tiễn có thể rút ra những kinh nghiệm ý nghĩa đối với quá trình xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.