Thị trường nông sản 31/10/2026: Cà phê xuống 87.000 đồng/kg, hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 87.000 - 87.500 đồng/kg. Hồ tiêu cũng đồng loạt giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg, còn 136.000 - 138.500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tăng giảm đan xen, còn gạo bán lẻ nhìn chung ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-31102026-ca-phe-xuong-87000-dongkg-ho-tieu-dong-loat-giam-manh-619.media