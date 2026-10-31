Thị trường nông sản 31/10/2026: Cà phê xuống 87.000 đồng/kg, hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Trong Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021 - 2024 tại ĐHQG Hà Nội, trường Quản trị và Kinh doanh (QTKD) là một trong những đơn vị xuất hiện ở hầu hết các nhóm vi phạm: Từ điều kiện thành lập trường, thu học phí vượt quy định, sử dụng quỹ học bổng sai mục đích cho đến quản lý tài sản công và nghĩa vụ thuế. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ GD - ĐT chỉ đạo ĐHQG Hà Nội khẩn trương rà soát, đánh giá lại điều kiện thành lập của trường QTKD để có giải pháp bảo đảm chất lượng đào tạo và quyền lợi hợp pháp của người học.