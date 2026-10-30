Thị trường nông sản 30/10/2026: Cà phê giảm sâu, hồ tiêu đi ngang

Những tháng cuối năm, nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng cao nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Trước thực tế này, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Đồng Tháp tăng cường khảo sát nhu cầu nhân lực, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người dân tìm việc làm phù hợp, ổn định thu nhập.