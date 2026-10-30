Thị trường nông sản 30/10/2026: Cà phê giảm sâu, hồ tiêu đi ngang
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm từ 500 đến 800 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 88.000 đến 88.500 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu duy trì ở mức 137.000 đến 140.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-30102026-ca-phe-giam-sau-ho-tieu-di-ngang-618.media