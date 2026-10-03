Thị trường nông sản 3/10/2026: Cà phê giảm 800 đồng/kg, lúa tươi biến động nhẹ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%, đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.