Thị trường nông sản 3/10/2026: Cà phê giảm 800 đồng/kg, lúa tươi biến động nhẹ
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 800 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 93.200 - 94.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục ổn định trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg, trong khi tại Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa tươi tăng giảm nhẹ, giao dịch tại nhiều địa phương vẫn còn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-3102026-ca-phe-giam-800-dongkg-lua-tuoi-bien-dong-nhe-576.media