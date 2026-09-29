Thị trường nông sản 29/9/2026: Cà phê, hồ tiêu đi ngang

Không chỉ khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực Đông Nam Á, thị trường ô tô Việt còn chính thức xác lập một cột mốc lịch sử khi tỷ lệ tiêu thụ xe điện hóa vượt qua các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống. Sự trỗi dậy này không đơn thuần là kết quả của đà phục hồi tiêu dùng chu kỳ, mà phản ánh một sự chuyển dịch cấu trúc sâu sắc được thúc đẩy bởi hệ sinh thái xe điện nội địa, sự hoàn thiện hạ tầng và các trụ cột kinh tế vĩ mô ổn định.