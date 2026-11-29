Giá xăng dầu liên tục giảm, giá bán lẻ điện bình quân cũng đã giảm 2%, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trên thị trường, giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn gần như đứng yên. Nghịch lý “đầu vào giảm, đầu ra chưa giảm” đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát thị trường, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, bảo đảm lợi ích từ các chính sách giảm chi phí thực sự đến được với người dân.