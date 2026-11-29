Thị trường nông sản 29/11/2026: Cà phê phục hồi mạnh, hồ tiêu tiếp tục giảm sâu
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh từ 2.200 đến 2.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 72.000 - 73.000 đồng/kg. Trái ngược với cà phê, giá hồ tiêu đồng loạt giảm thêm 2.000 đồng/kg, xuống còn 120.000 - 124.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung ổn định, giao dịch mua bán vẫn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-29112026-ca-phe-phuc-hoi-manh-ho-tieu-tiep-tuc-giam-sau-652.media