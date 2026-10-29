Thị trường nông sản 29/10/2026: Cà phê phục hồi, hồ tiêu và lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng trở lại từ 200 đến 300 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 88.500 - 89.300 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục giữ mức 137.000 - 140.000 đồng/kg, còn thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-29102026-ca-phe-phuc-hoi-ho-tieu-va-lua-gao-on-dinh-617.media