Thị trường nông sản 29/10/2026: Cà phê phục hồi, hồ tiêu và lúa gạo ổn định

Hơn 467.000 thí sinh chọn STEM trong mùa tuyển sinh 2026, sinh viên năm ba đã đi thực tập và dùng AI như công cụ quen thuộc. Cuộc đua việc làm công nghệ đang đến sớm hơn, nhưng người chịu sức ép không chỉ là tân cử nhân.