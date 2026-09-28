Thị trường nông sản 28/9/2026: Cà phê giữ đà phục hồi, lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước nhìn chung ổn định. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg sau phiên phục hồi mạnh trước đó; hồ tiêu tiếp tục đi ngang trong vùng 136.000 - 140.000 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2892026-ca-phe-giu-da-phuc-hoi-lua-gao-on-dinh-572.media