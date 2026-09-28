Thị trường nông sản 28/9/2026: Cà phê giữ đà phục hồi, lúa gạo ổn định

Thống nhất về sự cần thiết phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao thương với các nước láng giềng và mở thêm không gian phát triển, Bộ Tài chính cho rằng, cần tập trung nhận diện, xử lý đúng những điểm nghẽn thực sự, những nội dung pháp luật hiện hành đã quy định thì không tiếp tục đề xuất. Cách tiếp cận này của Bộ Tài chính nhận được sự đồng tình của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các bộ, ngành.