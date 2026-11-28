Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” đang được ngành Thuế triển khai nhằm xử lý lượng lớn hồ sơ doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đây không chỉ là yêu cầu làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế mà còn được kỳ vọng tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp khi rút lui hoặc quay trở lại thị trường.