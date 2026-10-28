Thị trường nông sản 28/10/2026: Cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu Đắk Nông hạ giá

Ngày càng nhiều người dân Pháp tìm đến các trang trại cho phép tự tay thu hoạch rau quả và hoa. Không chỉ mua được nông sản tươi với giá hợp lý, họ còn có cơ hội rời xa nhịp sống đô thị, hòa mình vào thiên nhiên và tìm niềm vui từ những công việc đồng áng giản dị.