Thị trường nông sản 28/10/2026: Cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu Đắk Nông hạ giá
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm từ 500 đến 700 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 88.300 - 89.000 đồng/kg. Hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg tại Đắk Nông, trong khi các vùng khác giữ giá ổn định. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-28102026-ca-phe-tiep-da-giam-ho-tieu-dak-nong-ha-gia-616.media