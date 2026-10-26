Thị trường nông sản 26/10/2026: Cà phê dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu và lúa gạo đi ngang

Muốn chuyển đổi số thật sự đi vào đời sống chi bộ, cần bắt đầu từ những việc gần gũi nhất: Lắng nghe đúng tâm tư, nhận diện đúng trở ngại, tháo gỡ bằng cách làm thiết thực và tạo sự đồng thuận bằng kết quả nhìn thấy được. Đó là quá trình đưa những công việc đã quen thuộc sang phương thức tiến bộ hơn, chặt chẽ hơn, minh bạch hơn và đạt được hiệu quả.