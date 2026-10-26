Thị trường nông sản 26/10/2026: Cà phê dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu và lúa gạo đi ngang
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước nhìn chung ổn định. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg, thấp hơn mốc 90.000 đồng/kg. Hồ tiêu giữ mức 137.000 - 140.000 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán còn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-26102026-ca-phe-duoi-90000-dongkg-ho-tieu-va-lua-gao-di-ngang-613.media