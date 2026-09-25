Thị trường nông sản 25/9/2026: Cà phê bật tăng 1.000 đồng/kg, hồ tiêu tiếp tục điều chỉnh
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua trở lại khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục điều chỉnh tại Đắk Nông, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, giao dịch tại nhiều địa phương vẫn khá trầm lắng. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2592026-ca-phe-bat-tang-1000-dongkg-ho-tieu-tiep-tuc-dieu-chinh-569.media