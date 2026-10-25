Thị trường nông sản 25/10/2026: Cà phê giảm phiên thứ tư, hồ tiêu Đắk Nông nhích tăng
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh từ 1.200 - 1.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 89.000 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tại Đắk Nông tăng nhẹ lên 140.000 đồng/kg, còn các vùng khác giữ giá ổn định. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo nhìn chung đi ngang. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-25102026-ca-phe-giam-phien-thu-tu-ho-tieu-dak-nong-nhich-tang-612.media