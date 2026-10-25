Thị trường nông sản 25/10/2026: Cà phê giảm phiên thứ tư, hồ tiêu Đắk Nông nhích tăng

Xây dựng chính quyền số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở, từ năng lực chuyên môn, kỹ năng số đến tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Tại xã Đoài Dương, nâng cao chất lượng đội ngũ là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số đi vào thực chất, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.