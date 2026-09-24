Thị trường nông sản 24/9/2026: Cà phê giảm sâu, hồ tiêu hạ nhiệt
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 91.200 - 92.000 đồng/kg; hồ tiêu cũng điều chỉnh giảm còn 136.000 - 140.500 đồng/kg, trong khi đó tại Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa tươi cơ bản ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2492026-ca-phe-giam-sau-ho-tieu-ha-nhiet-568.media