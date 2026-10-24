Thị trường nông sản 24/10/2026: Cà phê tiếp tục giảm, tiêu Đắk Lắk tăng mạnh
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm từ 500 - 600 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 90.200 - 91.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tại Đắk Lắk tăng mạnh 1.500 đồng/kg, còn các vùng khác giữ giá ổn định. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi nhìn chung đi ngang, riêng gạo Đài Thơm 8 bán lẻ nhích tăng. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-24102026-ca-phe-tiep-tuc-giam-tieu-dak-lak-tang-manh-611.media