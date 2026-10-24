Thị trường nông sản 24/10/2026: Cà phê tiếp tục giảm, tiêu Đắk Lắk tăng mạnh

Quy hoạch cần vượt ra khỏi việc phân bổ đất đai, bố trí công trình để trở thành công cụ tổ chức không gian kinh tế, kết nối nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Đây là thông điệp xuyên suốt tại Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026, diễn ra ngày 23 và 24/10/2026 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp trong nước, quốc tế.