Thị trường nông sản 23/9/2026: Cà phê giảm 800 đồng/kg, lúa tươi tăng nhẹ
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 800 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 92.200 - 93.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục duy trì trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, trong khi tại Đồng bằng sông Cửu Long, một số loại lúa tươi tăng giá. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2392026-ca-phe-giam-800-dongkg-lua-tuoi-tang-nhe-567.media