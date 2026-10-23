Thị trường nông sản 23/10/2026: Cà phê tiếp tục giảm, giá lúa biến động trái chiều
Hôm nay, thị trường nông sản tiếp tục ghi nhận áp lực giảm ở mặt hàng cà phê khi giá thu mua tại Tây Nguyên giảm từ 400 - 500 đồng/kg, xuống còn 90.800 - 91.500 đồng/kg. Hồ tiêu giữ ổn định trong khoảng 137.000 - 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá một số loại lúa tươi tăng giảm đan xen. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-23102026-ca-phe-tiep-tuc-giam-gia-lua-bien-dong-trai-chieu-610.media