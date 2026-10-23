Thị trường nông sản 23/10/2026: Cà phê tiếp tục giảm, giá lúa biến động trái chiều

Ngày 24.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức tuyên dương 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Trong số những gương mặt được vinh danh có Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, người thợ mỏ với hơn 20 năm gắn bó cùng những đường lò sâu và ký ức khó quên về 15 giờ cùng đồng đội đào hầm giải cứu hai công nhân mắc kẹt trong lòng đất.