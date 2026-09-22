Thị trường nông sản 22/9/2026: Cà phê, hồ tiêu đi ngang, lúa tươi giảm nhẹ

Giá cà phê kỳ hạn tiếp tục chịu sức ép trong tháng 9 khi những yếu tố từng thúc đẩy giá tăng mạnh trong mùa hè dần hạ nhiệt. Nguồn cung vật chất có dấu hiệu cải thiện, xuất khẩu Brazil phục hồi và thời tiết thuận lợi hơn tại Brazil và Việt Nam đang tạo áp lực lên giá, dù tồn kho arabica tại sàn ICE vẫn ở mức rất thấp và triển vọng thời tiết còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.