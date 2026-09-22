Thị trường nông sản 22/9/2026: Cà phê, hồ tiêu đi ngang, lúa tươi giảm nhẹ
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước tiếp tục tương đối ổn định. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg, hồ tiêu giữ vùng giá 137.000 - 141.000 đồng/kg, trong khi tại Đồng bằng sông Cửu Long, một số loại lúa tươi giảm nhẹ còn gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2292026-ca-phe-ho-tieu-di-ngang-lua-tuoi-giam-nhe-566.media