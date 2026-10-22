Thị trường nông sản 22/10/2026: Cà phê giảm sâu 2.000 đồng/kg, hồ tiêu đồng loạt hạ giá

Nhiều căn nhà được xây dựng, sửa chữa và bàn giao đã giúp nông dân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ cải thiện điều kiện sống, từng bước ổn định cuộc sống. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, những mái nhà nghĩa tình còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp người dân an cư, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.