Thị trường nông sản 22/10/2026: Cà phê giảm sâu 2.000 đồng/kg, hồ tiêu đồng loạt hạ giá
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận áp lực giảm rõ rệt ở hai mặt hàng cà phê và hồ tiêu. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 91.200 - 92.000 đồng/kg; hồ tiêu giảm 500 đồng/kg, còn 137.000 - 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-22102026-ca-phe-giam-sau-2000-dongkg-ho-tieu-dong-loat-ha-gia-609.media