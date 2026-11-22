Thị trường nông sản 21/11/2026: Cà phê, hồ tiêu tiếp đà giảm
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 73.200 - 74.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu đồng loạt giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, xuống mức 130.000 - 132.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi nhìn chung ổn định, riêng gạo Đài Thơm 8 bán lẻ tăng nhẹ. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-21112026-ca-phe-ho-tieu-tiep-da-giam-643.media