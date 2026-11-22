Qua 7 đợt đăng ký thoái vốn tại PITCO kể từ năm 2023, Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) chỉ thực hiện được một phần giao dịch trong một đợt, trong khi 6 đợt còn lại đều không bán được cổ phiếu nào.