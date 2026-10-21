Thị trường nông sản 21/10/2026: Cà phê tăng lên 94.000 đồng/kg, lúa gạo biến động

Từ những mẻ hồng treo gió từng bị mốc, rụng cuống đến sản phẩm được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chị Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương (Lạng Sơn), đang tìm cách nâng giá trị quả hồng Vành Khuyên quê nhà. Với chị, khởi nghiệp không chỉ là làm ra một sản phẩm đặc sản có giá trị cao hơn, mà còn là tạo thêm việc làm, thu nhập cho phụ nữ địa phương và mở hướng phát triển sinh kế từ nông sản bản địa.