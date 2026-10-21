Thị trường nông sản 21/10/2026: Cà phê tăng lên 94.000 đồng/kg, lúa gạo biến động
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng từ 800 - 900 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 93.200 - 94.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục giữ mức 137.500 - 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long, một số loại lúa tươi tăng nhẹ, còn thị trường gạo nhìn chung ít biến động. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-21102026-ca-phe-tang-len-94000-dongkg-lua-gao-bien-dong-608.media