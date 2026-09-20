Thị trường nông sản 20/9/2026: Cà phê ngắt chuỗi giảm, hồ tiêu giữ vùng giá cao

Sau gần 15 năm gắn bó với Hà Nội, kiến trúc sư (KTS) Lương Đình Thanh (32 tuổi) trở về Nghệ An, bắt đầu lại sự nghiệp với công việc thiết kế - thi công nội thất và kiến trúc. Với anh, trở về không phải là rời bỏ những cơ hội nơi phố thị mà là mang những kinh nghiệm đã tích lũy để tìm một hướng đi mới trên chính quê hương mình.