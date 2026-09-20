Thị trường nông sản 20/9/2026: Cà phê ngắt chuỗi giảm, hồ tiêu giữ vùng giá cao
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước nhìn chung ổn định. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đi ngang sau ba phiên giảm liên tiếp, duy trì trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục giữ vùng giá cao 137.000 - 141.000 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2092026-ca-phe-ngat-chuoi-giam-ho-tieu-giu-vung-gia-cao-564.media