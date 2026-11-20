Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, đưa kim ngạch 10 tháng đạt hơn 816 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu thế giới phục hồi chậm, thị trường phân hóa và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đang tạo sức ép không nhỏ đối với doanh nghiệp (DN).