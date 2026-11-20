Thị trường nông sản 20/11/2026: Cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm sâu
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh từ 2.200 đến 2.300 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 74.200 - 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu giảm tại phần lớn vùng nguyên liệu, dao động từ 132.000 - 133.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi nhìn chung ổn định, riêng gạo Jasmine bán lẻ tăng ở mức giá cao nhất. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-20112026-ca-phe-va-ho-tieu-tiep-tuc-giam-sau-642.media