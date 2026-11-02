Thị trường nông sản 2/11/2026: Hồ tiêu tiếp tục giảm, cà phê và lúa gạo đi ngang
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá hồ tiêu tiếp tục giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 134.000 - 136.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tạm thời chững lại, duy trì ở mức 86.500 - 87.000 đồng/kg. Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, giao dịch mua bán còn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2112026-ho-tieu-tiep-tuc-giam-ca-phe-va-lua-gao-di-ngang-621.media