Thị trường nông sản 2/11/2026: Hồ tiêu tiếp tục giảm, cà phê và lúa gạo đi ngang

Theo Bộ trưởng Tài chính, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các quốc gia đang diễn ra hết sức gay gắt, Việt Nam phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và hoàn thiện chính sách ưu đãi để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút các dự án lớn, nhất là trong những ngành công nghệ cao.