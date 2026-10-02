Thị trường nông sản 2/10/2026: Cà phê tăng 1.000 đồng/kg, hồ tiêu và lúa gạo ổn định

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Minoru Kiuchi ngày 2/10 nói rằng nước này đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng giảm phát, do đó không còn cần tới chính sách tiền tệ nới lỏng quá mức nhằm theo đuổi mục tiêu lạm phát cao hơn.