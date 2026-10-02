Thị trường nông sản 2/10/2026: Cà phê tăng 1.000 đồng/kg, hồ tiêu và lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận diễn biến tích cực ở mặt hàng cà phê. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 94.000 - 94.800 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục giữ ổn định trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-2102026-ca-phe-tang-1000-dongkg-ho-tieu-va-lua-gao-on-dinh-575.media