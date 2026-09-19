Thị trường nông sản 19/9/2026: Cà phê giảm phiên thứ ba, lúa gạo biến động trái chiều
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm từ 500 - 600 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 93.000 - 93.800 đồng/kg; hồ tiêu giữ ổn định trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long có một số biến động trái chiều ở lúa tươi. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-1992026-ca-phe-giam-phien-thu-ba-lua-gao-bien-dong-trai-chieu-563.media