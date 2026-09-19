Thị trường nông sản 19/9/2026: Cà phê giảm phiên thứ ba, lúa gạo biến động trái chiều

Từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phía sau dấu mốc về địa vị hành chính là yêu cầu lớn hơn đối với một địa phương đã có nền công nghiệp quy mô lớn: nâng chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực kinh tế, phát triển đô thị và nguồn nhân lực, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Kinh Bắc.