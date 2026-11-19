Thị trường nông sản 19/11/2026: Cà phê lao dốc, hồ tiêu giảm mạnh, lúa tươi tăng giá
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh từ 2.800 đến 3.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 76.500 - 77.200 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu đồng loạt giảm từ 1.000 đến 2.500 đồng/kg, xuống mức 133.000 - 135.000 đồng/kg. Ngược lại, tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều giống lúa tươi tăng giá, còn gạo bán lẻ nhìn chung ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-19112026-ca-phe-lao-doc-ho-tieu-giam-manh-lua-tuoi-tang-gia-641.media