Được mùa, mất giá vẫn là bài toán của ngành nông nghiệp. Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp và người sản xuất phòng ngừa rủi ro trước biến động giá. Tuy nhiên, thị trường này tại Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế được hình thành, đây cũng được kỳ vọng là cơ hội thúc đẩy các sở giao dịch hàng hóa trong nước.