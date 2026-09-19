Thị trường nông sản 18/9/2026: Cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu điều chỉnh
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm từ 300 - 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 93.500 - 94.400 đồng/kg; hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, trong khi các vùng còn lại giữ giá, còn thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, giao dịch mua bán vẫn khá chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-1892026-ca-phe-tiep-tuc-giam-ho-tieu-dieu-chinh-562.media