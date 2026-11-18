AI đang mở ra cơ hội nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời làm thay đổi yêu cầu về việc làm và kỹ năng lao động. Thách thức đặt ra với Việt Nam là khai thác hiệu quả lợi ích của công nghệ, đồng thời bảo đảm quyền lợi, mở rộng cơ hội nâng cao kỹ năng và cải thiện chất lượng việc làm cho người lao động.