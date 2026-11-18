Thị trường nông sản 18/11/2026: Cà phê giảm sâu 2.000 đồng/kg, hồ tiêu và lúa gạo đi ngang
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 79.300 - 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định ở mức 134.500 - 136.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang, giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-18112026-ca-phe-giam-sau-2000-dongkg-ho-tieu-va-lua-gao-di-ngang-640.media