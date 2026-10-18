Thị trường nông sản 18/10/2026: Cà phê phục hồi, hồ tiêu giảm, lúa gạo biến động trái chiều
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 92.100 - 93.000 đồng/kg; hồ tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống còn 137.500 - 140.000 đồng/kg, trong khi đó tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá một số loại lúa tươi tăng, giảm trái chiều. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-18102026-ca-phe-phuc-hoi-ho-tieu-giam-lua-gao-bien-dong-trai-chieu-605.media