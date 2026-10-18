Thị trường nông sản 18/10/2026: Cà phê phục hồi, hồ tiêu giảm, lúa gạo biến động trái chiều

Sáng 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm Thụy Sỹ, Liechtenstein, Iceland và Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA). Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ ký kết.