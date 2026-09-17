Thị trường nông sản 17/9/2026: Cà phê giảm mạnh, lúa gạo ít biến động
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm từ 800 - 900 đồng/kg, đưa toàn bộ mặt bằng thu mua xuống dưới 95.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục đi ngang trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-1792026-ca-phe-giam-manh-lua-gao-it-bien-dong-561.media