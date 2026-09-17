Thị trường nông sản 17/9/2026: Cà phê giảm mạnh, lúa gạo ít biến động

Trong khi lợi nhuận trước thuế của nhóm ngân hàng niêm yết tăng gần 20% trong nửa đầu năm 2026, diễn biến giá cổ phiếu ngân hàng vẫn kém tích cực hơn thị trường chung. Mirae Asset cho rằng sự lệch pha này không chỉ đến từ tốc độ tăng lợi nhuận mà còn chịu tác động từ mặt bằng lãi suất và sự phân hóa dòng tiền trên thị trường.