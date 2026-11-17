Thị trường nông sản 17/11/2026: Cà phê tiếp tục giảm, lúa tươi đồng loạt tăng giá
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 81.300 - 82.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định ở mức 134.500 - 136.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều giống lúa tươi tăng giá, còn gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-17112026-ca-phe-tiep-tuc-giam-lua-tuoi-dong-loat-tang-gia-639.media