Thị trường nông sản 17/10/2026: Cà phê giảm sâu 1.500 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 91.100 - 92.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục ổn định trong khoảng 138.000 - 140.500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi nhìn chung đi ngang, và giao dịch tại nhiều địa phương còn chậm.. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-17102026-ca-phe-giam-sau-1500-dongkg-ho-tieu-di-ngang-603.media