Thị trường nông sản 17/10/2026: Cà phê giảm sâu 1.500 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

Sau 15 năm thi hành, trước sức ép bùng nổ của thương mại điện tử, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Luật Bưu chính năm 2010 và Luật Đo lường năm 2011 đã bộc lộ những bất cập cần phải thay thế, sửa đổi. Yêu cầu then chốt được ra trong quá trình sửa đổi, bổ sung các Luật là đổi mới phải thực chất, phân định rành mạch biên giới thị trường để triệt tiêu nguy cơ chồng chéo và trục lợi chính sách.