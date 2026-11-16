Thị trường nông sản 16/11/2026: Cà phê, hồ tiêu đi ngang, lúa gạo giao dịch chậm

Bức tranh kinh doanh ngành bất động sản quý III/2026 ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các doanh nghiệp. Trong khi Vinhomes, Novaland và một số doanh nghiệp có kết quả tăng trưởng đột biến, phần lớn doanh nghiệp còn lại vẫn chịu áp lực suy giảm lợi nhuận. Thống kê từ 75 mã cổ phiếu cho thấy 51 doanh nghiệp có lợi nhuận đi xuống so với cùng kỳ, trong đó 12 đơn vị báo lỗ.