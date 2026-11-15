Thị trường nông sản 15/11/2026: Hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh, cà phê chững lại
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá hồ tiêu đồng loạt giảm từ 500 đến 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 134.500 - 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên chững lại, duy trì từ 82.300 - 83.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi nhìn chung ổn định, riêng gạo OM 18 bán lẻ điều chỉnh giảm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-15112026-ho-tieu-dong-loat-giam-manh-ca-phe-chung-lai-637.media