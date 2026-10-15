Thị trường nông sản 15/10/2026: Cà phê giảm nhẹ, hồ tiêu và lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống 92.300 - 93.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục ổn định trong khoảng 137.500 - 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi nhìn chung đi ngang và gạo bán lẻ điều chỉnh tăng. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-15102026-ca-phe-giam-nhe-ho-tieu-va-lua-gao-on-dinh-601.media