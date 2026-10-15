Thị trường nông sản 15/10/2026: Cà phê giảm nhẹ, hồ tiêu và lúa gạo ổn định

Việc 19 sản phẩm/dịch vụ của hệ sinh thái Masan được lựa chọn tại Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng sản phẩm mà là một nền tảng ngày càng rõ nét về quy mô, tài chính, công nghệ, con người và năng lực quản trị thương hiệu - những yếu tố quyết định khả năng đưa thương hiệu Việt đi xa.