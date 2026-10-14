Thị trường nông sản 14/10/2026: Cà phê, hồ tiêu tăng giá, lúa gạo ổn định

Từ các phiên giao dịch việc làm trực tiếp tại địa phương đến Livestream và nền tảng số, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp đa dạng phương thức truyền thông, mở rộng kênh cung cấp thông tin thị trường lao động, giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuận tiện hơn.