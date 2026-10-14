Thị trường nông sản 14/10/2026: Cà phê, hồ tiêu tăng giá, lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận xu hướng tăng ở nhiều mặt hàng. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng từ 200 - 300 đồng/kg, lên 92.500 - 93.200 đồng/kg; hồ tiêu tăng tại phần lớn các vùng khảo sát, đưa mặt bằng lên 137.500 - 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-14102026-ca-phe-ho-tieu-tang-gia-lua-gao-on-dinh-600.media