Thị trường nông sản 13/11/2026: Cà phê giảm phiên thứ ba, hồ tiêu và lúa gạo đi ngang

Quá trình tìm kiếm Giám đốc điều hành (CEO) mới cho Nvidia đã bắt đầu. Sự việc diễn ra sau một tuần đầy biến động, khi người đứng đầu kiêm đồng sáng lập công ty, ông Jensen Huang, từ chức giữa hàng loạt cáo buộc về các mối quan hệ ngoài hôn nhân - trong đó có một cáo buộc liên quan đến một người bị cho là gián điệp Trung Quốc.