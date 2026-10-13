Thị trường nông sản 13/10/2026: Cà phê, hồ tiêu ổn định, một số loại lúa tươi tăng

Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Nam thành phố Đà Nẵng, có vai trò ngày càng lớn trong phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị, là không gian có nhiều dư địa để thu hút các dự án quy mô lớn.