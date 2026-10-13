Thị trường nông sản 13/10/2026: Cà phê, hồ tiêu ổn định, một số loại lúa tươi tăng
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước nhìn chung ổn định ở hai mặt hàng cà phê và hồ tiêu. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục dao động trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg, hồ tiêu duy trì từ 136.500 - 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long, một số loại lúa tươi điều chỉnh tăng, còn giá gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-13102026-ca-phe-ho-tieu-on-dinh-mot-so-loai-lua-tuoi-tang-599.media