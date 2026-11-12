Thị trường nông sản 12/11/2026: Cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu và lúa gạo đi ngang

Vàng đang bước vào vùng “đi ngang giằng co” khi các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép đan xen. Nhà đầu tư dễ đưa ra quyết định vội vàng sau những phiên tăng mạnh, được khuyến nghị nên chờ xác nhận từ lạm phát và Fed trước khi gọi tên một xu hướng mới.