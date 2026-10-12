Thị trường nông sản 12/10/2026: Hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg, cà phê và lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận diễn biến tích cực ở mặt hàng hồ tiêu khi giá thu mua đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng lên 136.500 - 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê Tây Nguyên tiếp tục duy trì trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg, còn thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, giao dịch mua bán còn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-12102026-ho-tieu-tang-1000-dongkg-ca-phe-va-lua-gao-on-dinh-598.media