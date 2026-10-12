Thị trường nông sản 12/10/2026: Hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg, cà phê và lúa gạo ổn định

Lãi suất VNĐ qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống dưới 1%/năm, trong khi tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9/2026 tăng 11,5% so với cuối năm trước. Tuy nhiên, tiền vay mượn qua đêm rẻ chưa đồng nghĩa doanh nghiệp và người dân được vay vốn với chi phí thấp hơn.