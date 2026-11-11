Thị trường nông sản 11/11/2026: Cà phê quay đầu giảm, lúa tươi tăng mạnh
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm từ 200 đến 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 84.000 - 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục ổn định ở mức 135.500 - 138.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều loại lúa tươi tăng giá, còn gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-11112026-ca-phe-quay-dau-giam-lua-tuoi-tang-manh-631.media