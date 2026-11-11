Thị trường nông sản 11/11/2026: Cà phê quay đầu giảm, lúa tươi tăng mạnh

Một lá thư cảm ơn của người dân gửi tới Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội đã ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm của các công chức thuế trong quá trình tiếp nhận, xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho những cá nhân được nhắc đến, lá thư còn là sự động viên, khích lệ đối với đội ngũ công chức ngành Thuế trong hành trình xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế Thủ đô chuyên nghiệp, trách nhiệm, gần dân và vì nhân dân phục vụ.